Уважаемые покупатели, в нашем магазине проходит летняя акция -15%.

С 1 июня по 31 августа включительно, в нашем магазине действует скидка. При оформлении заказа в поле купон введите слово letomagaz и сумма автоматически уменьшится на 15%. Все индивидуальные купоны отключены на время акции.

Напоминаем, что все заказы обрабатываются в ручном режиме и если вы не получили письмо с реквизитами в течении более 4 часов, то вы не правильно указали почту для связи!

