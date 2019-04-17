Купить анаболические стероиды в SportMagaz
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- Оплата по ссылке с банковской карты (онлайн)
- Работаем только по 100% предоплате
- Фиксированная цена доставки – 500р из РФ, 300р из РБ.
- Скорость доставки товара 5-15 дней (зависит от работы почты)
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